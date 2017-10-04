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سياسة

تجريد زعيمة ميانمار من وسام بريطاني بسبب أزمة الروهينغيا

رئيسة وزراء ميانمار أونغ سان سو تشي
رئيسة وزراء ميانمار أونغ سان سو تشي
4/10/2017

جردت بريطانيا رئيسة الحكومة ومستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوتشي، من وسام "حرية أكسفورد" الذي منحتها إياه سابقا.

وتأتي الخطوة على خلفية استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الروهينغيا من جانب جيش ميانمار في إقليم أراكان غرب البلاد.

وأعرب بوب برايس رئيس بلدية أكسفورد البريطانية عن دعمه لخطوة تجريد سوتشي من الوسام؛ وقال إن الناس"يشعرون بالجزع الشديد". بسبب الوضع في ميانمار.

وانتقد برايس صمت سوتشي على الفظائع التي يرتكبها جيش بلادها والميليشيات البوذية بحق مسلمي الروهينغيا.

ويمنح مجلس بلدية أكسفورد وسام "حرية أكسفورد" للأشخاص المتميزين الذين عملوا على تقديم خدمات بارزة للمدينة.

وأعلنت جامعة أكسفورد، حيث درست زعيمة ميانمار أنها أزالت صورة لها، وذلك في قرار اتخذ بعد انتقادات واسعة لتعاملها مع أزمة الروهينغيا.

وتواجه سوتشي، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1991، انتقادات واتهامات دولية بالتغاضي عن كارثة إنسانية بل حتى التحريض عليها.

وعلقت بريطانيا الشهر الماضي برنامجها التدريبي لجيش ميانمار، كما تدهورت العلاقات الدبلوماسية وتم إلغاء زيارة ميانمار من جولة يقوم بها ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز في جنوب شرق آسيا والهند في وقت لاحق هذا الشهر.

المصدر : الأناضول
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