بريطانيا: واتساب يمكن المجرمين من الإفلات من القانون

قالت بريطانيا إن خدمة التواصل المشفر التي يتيحها تطبيق واتساب تسمح لعصابات الجريمة المنظمة بالإفلات من قبضة القانون.

وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد "نحن على علم أيضا بأن معتدين جنسيا على الأطفال يستخدمون خدمات رسائل مشفرة مثل واتساب… لا أقبل سماح الشركات لهم ولمجرمين غيرهم بالعمل بعيدا".

ودعت الوزيرة خدمة التراسل للتحرك بشكل أسرع لمساعدة الحكومات في القبض على المجرمين.

وبعد أربعة هجمات شهدتها بريطانيا هذا العام وأسفرت عن مقتل 36 شخصا، طالب وزراء كبار مرارا بأن تبذل شركات الإنترنت مزيدا من الجهد للتصدي للمحتوى المتطرف والسماح بالإطلاع على الاتصالات المشفرة.

وتقول شركات الانترنت إنها تريد مساعدة الحكومات على إزالة المحتوى المتطرف أو الإجرامي لكن يتعين عليها أن توازن بين مطالب أجهزة الأمن والحريات الراسخة في المجتمعات الديمقراطية.

وقالت متحدثة باسم واتساب "يستخدم مئات الملايين من الناس واتساب كل يوم للتواصل مع بعضهم البعض ويشمل ذلك تبادل معلومات شخصية حساسة. التشفير يسمح بالحفاظ على كل هذه الاتصالات آمنة وسليمة".

واقترحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي كانت تشغل حقيبة الداخلية، محاولة وضع ضوابط للفضاء الإلكتروني بعد هجوم دموي على جسر لندن في يونيو حزيران.

ويسمح واتساب، الذي تملكه شركة فيسبوك، وخدمات محادثات منافسة للمستخدمين بالتواصل بالصور والمقاطع المصورة والرسائل النصية عبر خاصية التشفير من الطرفين التي تتيح فقط قراءة الرسائل من خلال جهاز المستخدم. ومن دون الوصول إلى الأجهزة لا تستطيع أجهزة الأمن قراءة الرسائل.