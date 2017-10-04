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سياسة|السعودية

الملك سلمان يقوم بأول زيارة لعاهل سعودي إلى روسيا

الملك سلمان لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو القريب من العاصمة الروسية موسكو
الملك سلمان لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو القريب من العاصمة الروسية موسكو
4/10/2017

وصل العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، العاصمة الروسية موسكو في أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى هذا البلد.

وأناب الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد سلمان بإدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه.

وقال بيان من الديوان الملكي السعودي إنه استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غادر خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، للقيام بزيارة دولة لروسيا الاتحادية.

وأشار البيان إلى أن الملك سلمان سيلتقي، خلال الزيارة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدداً من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم يذكر بيان الديوان مدة الزيارة التي توصف بالتاريخية؛ لكن وكالة نوفوستي نقلت عن مصدر روسي إن الملك سلمان سيقضي 4 أيام في موسكو.

كان بيان سعودي رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ذكر في وقت سابق أن الملك سلمان سيغادر إلى روسيا غدا الخميس، فيما لم يُعلن عن أسباب تقديم موعد المغادرة.

وأصدر العاهل السعودي أمرا أناب بموجبه ولي العهد بإدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.

ومن المرتقب أن تتصدر أجندة القمة المرتقبة بين الزعيمين السعودي والروسي العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الطاقة، أو على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصا الأزمة السورية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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