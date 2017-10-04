السجن المؤبد لـ40 متهما في محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا

أصدرت محكمة تركية (اليوم الأربعاء) أحكاما على 40 متهما بأربع عقوبات مشددة بالسجن المؤبد لكل منهم، في قضية تركزت على وحدة عسكرية، متهمة بأنها كانت تهدف لقتل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدانت المحكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس التركي أثناء الانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأحد المتهمين الذين حكم عليهم بالسجن هو جوكهان سليم سوتماز أتاش، وهو جنرال اتهم بالمشاركة في المجلس العسكري الذي حاول تدبير الانقلاب.

وتم تبرئة شخص واحد، رغم أنه لا يزال مسجونا ولكنه متهم في قضية أخرى على صلة بمحاولة الانقلاب، في حين أن متهما آخر وهو معاون شخصي سابق أردوغان، حكم عليه بالسجن 18 عاما.

وطبقا لوثائق المحكمة فقد قُتل ضابطا شرطة برصاص الوحدة العسكرية، واتهم ضباط وأفراد الوحدة أيضا بمحاولة الاطاحة بالنظام الدستوري.

وأقيمت محاكمة 47 شخصا من بينهما اثنان غيابيا، في محافظة موغلا، حيث وقعت المحاولة في تموز/يوليو 2016 وأغلب المتهمين من الجنود.

وغادر أردوغان المبنى الذي كانت الوحدة قد استهدفته قبل وصول الجنود ولم يتعرض لأذى.