البث الحي
سياسة

السجن المؤبد لـ40 متهما في محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا

اعتقال متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب بتركيا
اعتقال متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب بتركيا
4/10/2017

أصدرت محكمة تركية (اليوم الأربعاء) أحكاما على 40 متهما بأربع عقوبات مشددة  بالسجن المؤبد لكل منهم، في قضية تركزت على وحدة عسكرية، متهمة بأنها كانت تهدف لقتل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدانت المحكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس التركي أثناء الانقلاب الفاشل الذي وقع العام  الماضي، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأحد المتهمين الذين حكم عليهم بالسجن هو جوكهان سليم سوتماز أتاش، وهو  جنرال اتهم بالمشاركة في المجلس العسكري الذي حاول تدبير الانقلاب.

وتم تبرئة شخص واحد، رغم أنه لا يزال مسجونا ولكنه متهم في قضية أخرى على صلة بمحاولة الانقلاب، في حين أن متهما آخر وهو معاون شخصي سابق  أردوغان، حكم عليه بالسجن 18 عاما.  

وطبقا لوثائق المحكمة فقد قُتل ضابطا شرطة برصاص الوحدة العسكرية، واتهم ضباط وأفراد الوحدة أيضا بمحاولة الاطاحة بالنظام الدستوري.

وأقيمت محاكمة 47 شخصا من بينهما اثنان غيابيا، في محافظة موغلا، حيث وقعت المحاولة في تموز/يوليو 2016 وأغلب المتهمين من الجنود.

وغادر أردوغان المبنى الذي كانت الوحدة قد استهدفته قبل وصول الجنود  ولم يتعرض لأذى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)