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سياسة

الأمم المتحدة: نساء وأطفال الروهينغيا تعرضوا للقتل والاغتصاب

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري في الجرائم ضد مسلمي الروهينغيا
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري في الجرائم ضد مسلمي الروهينغيا
4/10/2017

دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، الأربعاء، حكومة ميانمار إلى التحقيق الفوري والفعال في الجرائم "ضد الإنسانية"، التي يتعرض لها المسلمون بإقليم أراكان.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخبراء التابعين للجنة التمييز ضد المرأة  (CEDAW)، و"لجنة حقوق الطفل CRC) "، في الأمم المتحدة.

وأعرب الخبراء الحقوقيين في بيان مشترك عن قلقهم المتزايد إزاء مصير نساء وأطفال مسلمي الروهينغيا الخاضعين لانتهاكات وجرائم خطيرة ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري وغيرها".

وأكّد الخبراء أن هذه الانتهاكات قد تندرج ضمن "الجرائم ضد الإنسانية"، مشيرين إلى أن ارتكابها بتعليمات من قوات الجيش والأمن الميانمارية، أمر يبعث على القلق الشديد.

ودعا الخبراء السلطات الميانمارية إلى الوقف الفوري للعنف شمالي أراكان، وإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن مرتكبي الهجمات والانتهاكات ضد النساء والأطفال بالمنطقة ومحاكمتهم بحزم شديد.

كما أشار البيان إلى ضرورة التزام حكومة ميانمار بمسؤولياتها الدولية، وأن تسمح لبعثة تقصي الحقائق الأممية بالدخول إلى مناطق التوتر في البلاد.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.

وفي آخر إحصائية أممية، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أمس الثلاثاء، أن عدد مسلمي الروهينغيا الفارين إلى بنغلاديش، من إقليم أراكان ارتفع إلى 509 آلاف.

المصدر : الأناضول
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