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سياسة

إدراج التحالف بقيادة السعودية على مسودة قائمة سوداء للأمم المتحدة

الطفلة بثينة محمد منصور إحدى ضحايا قصف قوات التحالف السعودي الإماراتي لصنعاء
الطفلة بثينة محمد منصور إحدى ضحايا قصف قوات التحالف السعودي الإماراتي لصنعاء
4/10/2017

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن اسم قوات التحالف العربي في اليمن ورد ضمن اللائحة السوداء لمسودة تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال في مناطق النزاعات.

وأوضحت أن التقرير الذي قدمته الممثلة الأممية الخاصة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات فيرجينيا غامبا ذكر أن التحالف العربي مسؤول عن 683 من الضحايا باليمن. وأضاف التقرير أن التحالف تسبب في تدمير 38 مدرسة ومستشفى العام الماضي.

وضمت القائمة مليشيا الحوثي وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها إضافة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وأورد التقرير أن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اتخذت إجراءات وتدابير تهدف إلى حماية الأطفال خلال فترة إعداد التقرير.

ويتعين تصديق الأمين العام للأمم المتحدة على مسودة التقرير، وهي قابلة للتعديل. ومن المقرر تقديمها إلى مجلس الأمن هذا الشهر على أن يجرى النقاش بشأنها يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يذكر أن السعودية ضغطت العام الماضي لحذف اسم التحالف من القائمة السوداء بعد تهديدها بوقف تمويل المشاريع الإغاثية للأمم المتحدة، حسب تقارير.

ورفض سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي التعليق إلى أن يصدر التقرير رسميا. وفي أغسطس آب قالت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة إنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لإدراج التحالف على القائمة السوداء.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لا تعلق على وثائق مسربة.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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