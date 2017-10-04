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سياسة|أمريكا

أمريكا تتخذ قريبا قرارا بشأن مكتب طالبان في قطر

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
4/10/2017

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة سوف تتخذ قريبا قرارا بشأن الإبقاء من عدمه على مكتب حركة طالبان الأفغانية في قطر.

وأوضح ماتيس أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ينظر إن كان المكتب لا يزال يمثل طالبان.

وتساءل ماتيس "هل لدينا الأفراد المناسبون في ذلك المكتب حاليا؟"، مشيرا إلى أن العدو -ويقصد طالبان- "تحت الضغط المتزايد الذي تعرض له والخسائر التي تكبدتها قيادته، فازداد تصدعا".

ووصف الوزير الأمريكي خسائر طالبان بالأمر الإيجابي من ناحية عجزها عن شن عمليات متفرقة، لكنه أوضح أن الأمر من الناحية السياسية يزيد من صعوبة العثور على من يتحدث باسم طالبان.

ولفت ماتيس إلى أن موضوع مكتب طالبان بحثه مع الوزير تيلرسون ثلاث مرات خلال الأيام العشرة الأخيرة، وأن تليرسون ينظر في إمكانية التعامل مع المكتب، ولكن هناك حاجة لمعلومات دقيقة لاتخاذ القرار.

المصدر : الجزيرة
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