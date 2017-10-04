أمريكا تتخذ قريبا قرارا بشأن مكتب طالبان في قطر

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة سوف تتخذ قريبا قرارا بشأن الإبقاء من عدمه على مكتب حركة طالبان الأفغانية في قطر.

وأوضح ماتيس أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ينظر إن كان المكتب لا يزال يمثل طالبان.

وتساءل ماتيس "هل لدينا الأفراد المناسبون في ذلك المكتب حاليا؟"، مشيرا إلى أن العدو -ويقصد طالبان- "تحت الضغط المتزايد الذي تعرض له والخسائر التي تكبدتها قيادته، فازداد تصدعا".

ووصف الوزير الأمريكي خسائر طالبان بالأمر الإيجابي من ناحية عجزها عن شن عمليات متفرقة، لكنه أوضح أن الأمر من الناحية السياسية يزيد من صعوبة العثور على من يتحدث باسم طالبان.

ولفت ماتيس إلى أن موضوع مكتب طالبان بحثه مع الوزير تيلرسون ثلاث مرات خلال الأيام العشرة الأخيرة، وأن تليرسون ينظر في إمكانية التعامل مع المكتب، ولكن هناك حاجة لمعلومات دقيقة لاتخاذ القرار.