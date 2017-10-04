أردوغان: العزلة مصير إقليم كردستان العراق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) إن مصير إقليم شمال العراق سيكون العزلة، عقب الاستفتاء الذي أجري في 25 سبتمبر/أيلول والذي وصفه بـ"الباطل".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده أردوغان مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح أردوغان "أعتقد أن إدارة إقليم شمال العراق سيكون مصيرها العزلة، وتصميم تركيا وإيران على موقفهما (الموحد) في هذا الشأن واضح".

وأضاف: "من الآن فصاعدًا، سنتحاور مع الحكومة المركزية العراقية، وهذا الاستفتاء نعتبره غير شرعي على الإطلاق".

وتابع: "ما هذا الاستفتاء الذي لا تعترف به دولة في العالم سوى إسرائيل؟ عندما يصدر هكذا قرار عقب التباحث مع (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي) الموساد.. فلا سند قانونيا له".

وأكد الرئيس التركي أن المسألة العراقية تصدرت أجندة اجتماع التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى، مضيفًا "تصدرت أجندتنا المسألة العراقية، التي نعمل على حلها عبر آلية ثلاثية في الوقت الراهن في إشارة إلى التنسيق بين أنقرة وطهران وبغداد".

وفي وقت سابق وصل أردوغان العاصمة الإيرانية طهران، في إطار زيارة رسمية، تشمل لقاءات مع نظيره الإيراني، والمرشد الإيراني، علي خامنئي.

وفيما يتعلق بالمسألة السورية، أشار أردوغان إلى وجود آلية ثلاثية في سوريا، تضم تركيا وإيران وروسيا، تعمل في إطار محادثات أستانا، وتولي اهتماماً بالغاً بإنشاء مناطق خفض التوتر وصولًا إلى إنهاء الأزمة.