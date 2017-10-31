البث الحي
سياسة

موسكو تدعو لحوار وطني سوري في سوتشي

مفاوضات أستانا تبحث تثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ أواخر ديسمبر الماضي
مفاوضات أستانا تبحث تثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ أواخر ديسمبر الماضي
31/10/2017

انتهت الثلاثاء في أستانا جولة جديدة من محادثات السلام في سوريا من دون تحقيق تقدم ملموس

 إلا أن روسيا دعت في ختامها إلى عقد "مؤتمر حوار وطني سوري" في روسيا بمشاركة نحو ثلاثين من القوى السياسية السورية.

وبخلاف محادثات جنيف السياسية التي تعثرت، فإن محادثات أستانا تركزت حتى الآن على المسائل العسكرية والتقنية، إلا أنه يبدو أن موسكو تسعى الى فتح باب سياسي للمحادثات.

وفي ختام الجولة السابعة من محادثات أستانا عاصمة كازاخستان صدر بيان عن الدول الراعية لهذه المحادثات، وهي روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة السورية، أشار الى "مبادرة من روسيا" تقضي بالدعوة إلى "مؤتمر حوار وطني سوري" يعقد في سوتشي في جنوب روسيا في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت لائحة تضم 33 منظمة سياسية سورية دعيت للمشاركة في هذا المؤتمر، تضم مجموعات معارضة وأخرى مقربة من النظام.

ونجح مسار المحادثات في أستانا حتى الآن في إقامة مناطق خفض توتر في مناطق إدلب وحمص والغوطة الشرقية وفي جنوب البلاد، ما ساهم في تخفيف حدة المعارك من دون أن يوقفها.

    

وخلال الجولة السابقة في منتصف أيلول/سبتمبر الفائت أعلنت روسيا وتركيا عن اتفاق على نشر قوات حفظ أمن في منطقة إدلب.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طهران الأربعاء حيث سيعقد محادثات مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وتعقد جولة جديدة من محادثات جنيف السياسية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر تحت إشراف الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)