شاهد: فلسطينية تنجب طفلة بعد ساعات من استشهاد زوجها

أنجبت زوجة الفلسطيني أحمد أبو عرمانة الذي استشهد (الاثنين) طفلة أسمتها "حياة" بعد ساعات من استشهاده في النفق الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان الشهيد أحمد أبوعرمانة (27 عاما) أحد عناصر "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أول شهداء النفق حين انطلق مسرعا لإنقاذ رفاقه.

وقال أقارب الشهيد إن زوجته وضعت مولودتها الجديدة في نفس المشفى الذي تواجد فيه جثمان زوجها بعد أن اشتد عليها الألم نتيجة الصدمة باستشهاده.

وشيعت الجماهير الفلسطينية ظهر اليوم جثامين سبعة من المقاومين بينهم قياديان بارزان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهدوا في القصف الإسرائيلي على نفقا للمقاومة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة (الإثنين).

وتوعدت المقاومة الاحتلال بالرد في "الوقت المناسب".

وأدى مئات الفلسطينيين صلاة الجنازة على جثامين الشهداء عرفات مرشد القائد في سرايا القدس، ونائبه حسن أبو حسنين، وأحمد أبو عرمانة أحد عناصر السرايا، في المسجد الكبير بمخيم البريج وسط القطاع.