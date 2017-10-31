رئيس حكومة كتالونيا المقال ينفي طلبه اللجوء في بلجيكا

قال رئيس حكومة كتالونيا المعزول كارليس بوتشيمون، الذي يواجه اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة في إسبانيا اليوم الثلاثاء، إنه لن يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا.

يشار إلى أنه كان هناك تكهنات بأن بلجيكا قد تمنح اللجوء لـ بوتشيمون، بعدما طرح وزير بلجيكي هذه الفكرة.

وأضاف بوتشيمون للصحفيين في بروكسل" هذه ليست مسألة تخص بلجيكا" ، مشيرا إلى أن حقوقه مضمونة بصورة أفضل في بلجيكا عنها في إسبانيا.

وأضاف " نحن مواطنون أوروبيون، هناك حرية حركة" مشيرا إلى أنه وفريقه يتمتعون بحرية " الذهاب لأي مكان في أوربا"، موضحا " نحن لسنا هنا بصورة غير قانونية".

وكان بوتشيمون قد سافر إلى بلجيكا أمس الاثنين، عقب أن أعلن مكتب الادعاء الاسباني عن توجيه اتهامات له بالتمرد وبث الفتنة واختلاس الأموال.

وقال " إنني هنا لأن بروكسل عاصمة أوربا"، متهما القضاء الإسباني بأنه أصبح مسيسا.

وأضاف أن الدولة الإسبانية تعاني من " عجز ديمقراطي خطير".

وقال بوتشيمون، الذي وصفه نفسه " بالرئيس الشرعي" لكتالونيا، للصحفيين إنه سوف يحترم نتائج الانتخابات الإقليمية الجديدة المقررة في 21 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد دعت لإجراء الانتخابات بعدما سيطرت على صلاحيات الحكومة الإقليمية وحلت برلمان كتالونيا، عقب إجراء استفتاء على استقلال كتالونيا، وصفته مدريد بغير القانوني.

وعلى الرغم من اتهامه للدولة الإسبانية بأنها مسؤولة عن العنف والفوضى والاعتداءات والأزمة السياسية الحالية، إلا أنه كرر دعوته لإجراء حوار.