البث الحي
سياسة

رئيس حكومة كتالونيا المقال ينفي طلبه اللجوء في بلجيكا

رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون
رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون
31/10/2017

قال رئيس حكومة كتالونيا المعزول كارليس بوتشيمون، الذي يواجه اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة في إسبانيا اليوم الثلاثاء، إنه لن يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا.

يشار إلى أنه كان هناك تكهنات بأن بلجيكا قد تمنح اللجوء لـ بوتشيمون، بعدما طرح وزير بلجيكي هذه الفكرة.

وأضاف بوتشيمون للصحفيين في بروكسل" هذه ليست مسألة تخص بلجيكا" ، مشيرا إلى أن حقوقه مضمونة بصورة أفضل في بلجيكا عنها في إسبانيا.

وأضاف " نحن مواطنون أوروبيون، هناك حرية حركة" مشيرا إلى أنه وفريقه يتمتعون بحرية " الذهاب لأي مكان في أوربا"، موضحا " نحن لسنا هنا بصورة غير قانونية".       

وكان بوتشيمون قد سافر إلى بلجيكا أمس الاثنين، عقب أن أعلن مكتب الادعاء الاسباني عن توجيه اتهامات له بالتمرد وبث الفتنة واختلاس الأموال.

وقال " إنني هنا لأن بروكسل عاصمة أوربا"، متهما القضاء الإسباني بأنه أصبح مسيسا.

وأضاف أن الدولة الإسبانية تعاني من " عجز ديمقراطي خطير".

وقال بوتشيمون، الذي وصفه نفسه " بالرئيس الشرعي" لكتالونيا، للصحفيين إنه سوف يحترم نتائج الانتخابات الإقليمية الجديدة المقررة في  21 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد دعت لإجراء الانتخابات بعدما سيطرت على صلاحيات الحكومة الإقليمية وحلت برلمان كتالونيا، عقب إجراء استفتاء على استقلال كتالونيا، وصفته مدريد بغير القانوني.

وعلى الرغم من اتهامه للدولة الإسبانية بأنها مسؤولة عن العنف والفوضى والاعتداءات والأزمة السياسية الحالية، إلا أنه كرر دعوته لإجراء حوار. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)