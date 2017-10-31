البث الحي
سياسة|ألمانيا

القبض على سوري للاشتباه في إعداده هجوما بألمانيا

القبض على سوري للاشتباه في إعداده لهجوم في ألمانيا
القبض على سوري للاشتباه في إعداده لهجوم في ألمانيا
31/10/2017

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا القبض على سوري للاشتباه في إعداده لهجوم تفجيري.

وذكرت متحدثة باسم مكتب الادعاء الاتحادي أن الشاب، الذي تم تعريفه باسم "يامن"، تواصل عبر الإنترنت مع من وصفتهم بالمتشددين ووصف أحدهم نفسه بأنه أحد "جنود الخلافة".

وقامت قوات خاصة من الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بحملة للقبض على المشتبه به والتي تم خلالها تفتيش منزل المتهم ومنازل أفراد آخرين في مدينتي شفيرن وهامبورغ.

وتشتبه الشرطة في أن المتهم، 19 عاما، كان يخطط لتنفيذ هجوم في ألمانيا بمواد شديدة الانفجار. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه يبدو أن السلطات كانت تراقب المتهم منذ فترة طويلة.

وألقت السلطات القبض على المتهم في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في منزله في مدينة شفيرن، حيث تم أيضا تفتيش ثلاثة منازل متجاورة، ولكن لم يتم القبض على أحد من سكان تلك المنازل.

وبحسب الشرطة، بدأ المتهم في يوليو/ تموز الماضي في تدبير مكونات ومواد كيميائية ضرورية لتصنيع عبوة ناسفة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المتهم خطط لتنفيذ الهجوم في مكان معين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الادعاء في وقت لاحق إنه طلب شراء كيماويات عبر الإنترنت يمكن استخدامها في صناعة مواد متفجرة. وأضافت أنه طلب أيضا جهازي لاسلكي وبطاريات وبطارية هاتف محمول مما يوحي بأنه يخطط لتفجير عن بعد باستخدام جهاز لاسلكي أو هاتف محمول.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)