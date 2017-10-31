القبض على سوري للاشتباه في إعداده هجوما بألمانيا

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا القبض على سوري للاشتباه في إعداده لهجوم تفجيري.

وذكرت متحدثة باسم مكتب الادعاء الاتحادي أن الشاب، الذي تم تعريفه باسم "يامن"، تواصل عبر الإنترنت مع من وصفتهم بالمتشددين ووصف أحدهم نفسه بأنه أحد "جنود الخلافة".

وقامت قوات خاصة من الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بحملة للقبض على المشتبه به والتي تم خلالها تفتيش منزل المتهم ومنازل أفراد آخرين في مدينتي شفيرن وهامبورغ.

وتشتبه الشرطة في أن المتهم، 19 عاما، كان يخطط لتنفيذ هجوم في ألمانيا بمواد شديدة الانفجار. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه يبدو أن السلطات كانت تراقب المتهم منذ فترة طويلة.

وألقت السلطات القبض على المتهم في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في منزله في مدينة شفيرن، حيث تم أيضا تفتيش ثلاثة منازل متجاورة، ولكن لم يتم القبض على أحد من سكان تلك المنازل.

وبحسب الشرطة، بدأ المتهم في يوليو/ تموز الماضي في تدبير مكونات ومواد كيميائية ضرورية لتصنيع عبوة ناسفة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المتهم خطط لتنفيذ الهجوم في مكان معين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الادعاء في وقت لاحق إنه طلب شراء كيماويات عبر الإنترنت يمكن استخدامها في صناعة مواد متفجرة. وأضافت أنه طلب أيضا جهازي لاسلكي وبطاريات وبطارية هاتف محمول مما يوحي بأنه يخطط لتفجير عن بعد باستخدام جهاز لاسلكي أو هاتف محمول.