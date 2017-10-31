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سياسة|أوكرانيا

اغتيال "متطوعة" شيشانية مناهضة لروسيا في كييف

أمينة أوكوييفا، إحدى عناصر كتيبة المتطوعين الشيشان، تم اغتيالها في كييف
أمينة أوكوييفا، إحدى عناصر كتيبة المتطوعين الشيشان، تم اغتيالها في كييف
31/10/2017

قُتلت إحدى عناصر "كتيبة المتطوعين الشيشان"، الذين يقاتلون ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا، جرّاء هجومٍ مسلح استهدفها قرب العاصمة كييف.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها مستشار وزير الشؤون الداخلية في أوكرانيا، أنطون كراشتشينكو، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وقال كراشتشينكو إن أمينة أوكوييفا، إحدى عناصر كتيبة المتطوعين الشيشان، لقيت حتفها، في هجوم مسلح استهدفها، بالقرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف أن أوكوييفا وزوجها آدم أوسماييف، تعرضا لهجوم مسلح من قبل شخص أو أشخاص مجهولي الهوية في منطقة كليفاخا، بالقرب من كييف.

وأشار أن الهجوم أسفر عن إصابة زوج أوكوييفا التي لقت مصرعها على الفور متأثرة بإصابتها.

وكان الزوجان أوكوييفا وأوسماييف، تعرضا في 1 يونيو/حزيران الماضي، لمحاولة اغتيال نفذها شخص ادّعى أنه صحفي أجنبي، غير أن أوكوييفا، تمكنت وقتها من تحييد الشخص المذكور.

تجدر الإشارة أن هناك توتر بين كييف وموسكو بدأ بالتدخل الروسي في أوكرانيا عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك (شرقي أوكرانيا)، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.

المصدر : الأناضول
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