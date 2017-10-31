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سياسة

إدراج ملفات محاكمات النازيين ضمن تراث الوثائق العالمي

جلسة استماع أثناء محاكمة أوشفيتز في فرانكفورت عام 1965
جلسة استماع أثناء محاكمة أوشفيتز في فرانكفورت عام 1965
31/10/2017

أدرجت منظمة اليونيسكو الملفات والشرائط الصوتية الخاصة بأول محاكمة تتعلق بمعسكر الاعتقالات النازية (أوشفيتس) ضمن قائمة التراث العالمي.

وأعلنت وزارة العلوم والفن في ولاية هيسن الألمانية، الاثنين، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أدرجت هذه الملفات والشرائط الصوتية المتعلقة بأول محاكمة تتعلق بمعسكر الاعتقالات النازية (أوشفيتس) ضمن قائمة التراث العالمي للوثائق.

وقال بوريس راين، وزير العلوم والفن في هيسن إن الاعتراف يؤكد الأهمية التاريخية والمجتمعية الفريدة لهذه المستندات لفترة ما بعد الحرب العالمية وثقافة التذكر في ألمانيا.

وتعد المحاكمة، التي جرت وقائعها في الفترة بين 1963 حتى 1965، حاسمة، للمعالجة النقدية للفكر النازي.

كما أدرج اليونسكو على قائمة التراث العالمي للوثائق أيضا ورقة بردي تحمل عنوان "كونستيتوتيو انتونينيانا" والمحفوظة في مكتبة جامعة جيسن الواقعة أيضا في ولاية هيسن.

وقال الوزير المحلي إنها النسخة الوحيدة المحفوظة من الوثيقة التي منح بها الإمبراطور ماركوس أورليوس سيفيروس أنطونيوس حقوقا مدنية لكل المدنيين الأحرار في الإمبراطورية الرومانية، وتشير التقديرات إلى أن ذلك كان في الفترة بين عامي 212 حتى 213 بعد الميلاد.

وأسهمت هذه الوثيقة في منح ملايين من الناس مختلفي الثقافات في ثلاث قارات، صفة مواطنة موحدة.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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