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سياسة

أمريكا وقطر تتفقان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
31/10/2017

أصدرت قطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا الاثنين جاء فيه أن الدوحة وافقت على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع واشنطن للتصدي للتمويل غير المشروع للجماعات المتشددة.

صدر البيان عقب زيارة قام بها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للدوحة في ختام جولة استمرت أسبوعا واستهدفت مكافحة تمويل الإرهاب. وشملت الجولة إسرائيل والإمارات والسعودية حيث أعلنت الولايات المتحدة في مايو /أيار إنشاء "مركز استهداف تمويل الإرهاب" وهو مبادرة أمريكية خليجية الغرض منها وقف تمويل الجماعات المتشددة.

وعقب محادثات مع مسؤولين قطريين في الدوحة قال منوتشين إن البلدين اتفقا على زيادة كبيرة في تبادل المعلومات عن ممولي الإرهاب.

وتحرص قطر على إبداء تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب بعد نحو خمسة أشهر من إعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقاطعة دبلوماسية وتجارية متهمة إياها بتمويل جماعات متشددة والتحالف مع إيران وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي يوليو / تموز وقعت قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وكانت واحدة من ست دول خليجية تعلن منذ أيام فرض عقوبات على 13 شخصا يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

يذكر أنه منذ الخامس من يونيو/حزيران، تعيش منطقة الخليج على وقع أزمة دبلوماسية تصاعدت بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وأغلقت الدول الخليجية الثلاث حدودها البرية والبحرية مع قطر، وأغلقت أمامها مجالاتها الجوية، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

من جانبها نفت قطر الاتهامات بـ"دعم الإرهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها "تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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