مسؤولة أمريكية تزور الخرطوم لبحث تطوير العلاقات

أجرت ساندرا أودكيرك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، مباحثات مع مسؤولين في وزارات الخارجية والمالية والزراعة السودانية.

ووصلت ساندرا أودكيرك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، المكلفة بشؤون مكافحة تمويل الإرهاب بالإنابة، الأحد إلى الخرطوم في زيارة تستمر يومين، حسب بيان صادر من السفارة الأمريكية.

والتقت أودكيرك، بوكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم وأوضحت أن زيارتها للخرطوم تأتي للتأكيد على توجه السياسة الأمريكية نحو السودان في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية، معربة عن استعداد بلادها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

من جانبه، أكد وكيل الخارجية السودانية عبد الغني النعيم التزام السودان بمواصلة التعاون البناء على كافة الأصعدة الثنائية والتعاطي الإيجابى مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى استعداد بلاده لبناء آليات عملية تؤدى إلى خلق شراكة للسلام والتنمية لخدمة مصالح البلدين.

وعلى ذات الصعيد التقت المسؤولة الأمريكية، بوزير المالية محمد عثمان الركابي، ووزير الزراعة ووزير الغابات عبداللطيف عجيمي، ومحافظ بنك السودان حازم عبد القادر، وتناول بالنقاش القضايا التي يمكن معالجتها في الفترة المقبلة، على صعيد تطوير العلاقات السودانية الأمريكية على المدى القريب والبعيد.

وأشارت المسؤولة الأمريكية، إلى عزم واشنطن التعاطي بشكل إيجابي مع السودان؛ خلال الفترة القادمة لاسيما في المجال الاقتصادي، بحسب الوكالة السودانية.

وقالت أودكيرك إنها ناقشت مع وزير المالية كيفية تشجيع الشركات الأمريكية لدخول السوق السوداني بعد رفع الحظر الاقتصادي، مؤكدة أن الاجتماعات مع كل المسؤولين السودانيين كانت مثمرة، وحققت الأغراض المرجوة منها لمناقشة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية.

وأعلنت الولايات المتحدة، في 6 من أكتوبر/كانون أول الجاري، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 1997، ورحبت الخرطوم بالقرار ووصفته بالإيجابي.

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية "راعية للإرهاب".

ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.