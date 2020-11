كيف تفاعل المصريون مع دعوة: We need to talk؟

تصدر هاشتاج #weneedtotalk قائمة الهاشتاج الأكثر تداولا في مصر (الإثنين) بعدما غرد عليه آلاف المصريين ساخرين من دعوة السلطات للحوار ضمن مؤتمر للشباب.

واستخدم آلاف المغردين صورا لقمع السلطات لمظاهرات واحتجاجات للشباب والطلبة، بينما غرد آخرون معدّدين الانتهاكات التي ترتكبها السلطات بحق المواطنين.

وانتشرت مع التغريد على الهاشتاج صورة شهيرة لأحد الشباب تلاحقه قوات الأمن أثناء فضها احتجاجا لطلاب الثانوية العامة العام الماضي، حيث أضاف المغردون إلى الصورة عبارة "We Need To Talk"، التي يرفعها "منتدى شباب العالم" شعارا له والتي تعني "نحن بحاجة إلى الحوار".

ويقول موقع المنتدى على الإنترنت إنه سينظم بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما يظهر موقع المنتدى أن المشرف العام على المنتدى هو عباس كامل، مدير مكتب السيسي.

وبث المؤتمر على يوتيوب مقطع فيديو ترويجيا للمؤتمر يطلق فيه دعوة الحوار مع الشباب تحت شعار "We Need To Talk".

وغرد أحد المدونين قائلا "We Need To Talk عن المعتقلين اللي بيتصفوا في الشقق أو في الصحرا علي أساس إنهم إرهابيين"، بينما غرد آخر مع نشر صورة لقوات الأمن المصرية وهي تعتقل بالقوة إحدى طالبات جامعة الأزهر في مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري وكتب: " نظام السيسي وهو بيتحاور مع طالبات الأزهر".

وقالت إحدى المغردات: "We Need To Talk عن الاعدامات اللى بالجملة.. عن شباب مستني تنفيذ حكم الاعدام ظلم وشباب اتنفذ فيهم فعلا"، في حين نشر آخر صورا لضحايا مذبحة رابعة العدوية التي ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري بحق معارضي الانقلاب في أغسطس/آب 2013.