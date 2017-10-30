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سياسة

قوة إسرائيلية على الحدود مع مصر تتعرض لنيران من سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
30/10/2017

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي مع مصر، مساء الأحد، لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة (يديعوت أحرنوت) ،إن المركبة التي كانت تستقلها القوة العسكرية، تعرضت لأضرار بسيطة  جراء إطلاق نار عليها مصدره منطقة سيناء المصرية، دون أن توضح هوية الجهة المهاجمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الجيش الإسرائيلي لإطلاق نار من سيناء، إذ سبق أن أعلن "تنظيم ولاية سيناء" المبايع لتنظيم الدولة ، عدة مرات، استهداف الجانب الإسرائيلي سواء بإطلاق النار أو قذائف صاروخية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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