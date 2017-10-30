شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لنفق قرب حدود غزة

استشهد9 فلسطينيين وأصيب 10 آخرين في قصف إسرائيلي لما قالت قوات الاحتلال إنه نفق يجري حفره على حدود قطاع غزة.

وقال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن عرفات أبو مرشد القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة استشهد ومعه مساعد بارز واثنان آخران. وأعلنت سرايا القدس النفير العام في صفوفها.

وقال الجناح المسلح لحركة حماس إن اثنين من أعضائه لقيا حتفهما أثناء محاولتهما إنقاذ أعضاء حركة الجهاد الإسلامي العاملين في النفق.

وفي تصريحات علنية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مشرعين منتمين لحزبه اليميني ليكود إن "تكنولوجيا رائدة" كانت سببا في الكشف عن النفق، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وتبني إسرائيل جدارا مضادا للأنفاق تحت الأرض مزودا بأجهزة استشعار ويبلغ طوله 60 كيلومترا على امتداد الحدود مع غزة. وتسعى للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار بحلول منتصف العام 2019.