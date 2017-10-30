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سياسة|فرنسا

شاهد: تجمعات حاشدة في فرنسا للاحتجاج على التحرش الجنسي

30/10/2017

شاركت مئات من النساء في تجمعات حاشدة في باريس ومدن أخرى بفرنسا، الأحد، احتجاجا على التحرش والاعتداء الجنسي في أعقاب فضيحة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين.

واتهمت عدة نساء القطب السينمائي واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهن في حوادث تعود للثمانينات من بينهن ثلاث نساء قلن إنهن تعرضن للاغتصاب.

وينفي واينستين ممارسة الجنس مع أي امرأة دون موافقتها.

ورفع المتظاهرون الفرنسيون والذين كان أغلبهم من النساء لافتات كُتب عليها "العدالة للنساء" و "لا نريد أن نبقى صامتين".

وفي باريس تجمع محتجون في ميدان بلاس دي لا ريبوبليك استجابة لدعوة حملة تم نشرها عالميا الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هشتاج (مي تو).

واستخدمت هذا الهشتاج ملايين النساء عبر العالم لتبادل تجاربهن بشأن التحرش والاعتداء الجنسي على موقعي تويتر وفيسبوك.

وبدأت مشاورات في فرنسا هذا الشهر بشأن قانون جديد مقترح سيتضمن خطوات لمكافحة التحرش الجنسي في الشوارع .

المصدر : رويترز
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