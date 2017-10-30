شاهد| إيران: على السعودية إعطاء مواطنيها حقهم بدلا من منح الجنسية لروبوت

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن إعلان المملكة العربية السعودية منح جنسيتها لروبوت يهدف إلى تجميل الوجه القبيح للسياسات السعودية، على حد تعبيره.

وقال قاسمي في مؤتمر صحفي (الإثنين) إن سلطات المملكة عليها منح السعوديين حقوقهم كمواطنين بدلا من منحها لإنسان آلي.

وطالب قاسمي الرياض باعتماد الاعتدال والواقعية في ساحة العمل والسلوك اليومي وليس في ميدان الدعاية وعالم الخيال، على حد قوله.

وكانت السلطات السعودية قد كشفت عن روبوت أنثى يسمى "صوفيا" خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.

وقال منظمو المؤتمر إن السعودية أصبحت أول بلد في العالم يمنح الجنسية لإنسان آلي.