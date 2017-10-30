البث الحي
سياسة

شاهد| إيران: على السعودية إعطاء مواطنيها حقهم بدلا من منح الجنسية لروبوت

30/10/2017

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن إعلان المملكة العربية السعودية منح جنسيتها لروبوت يهدف إلى تجميل الوجه القبيح للسياسات السعودية، على حد تعبيره.

وقال قاسمي في مؤتمر صحفي (الإثنين) إن سلطات المملكة عليها منح السعوديين حقوقهم كمواطنين بدلا من منحها لإنسان آلي.

وطالب قاسمي الرياض باعتماد الاعتدال والواقعية في ساحة العمل والسلوك اليومي وليس في ميدان الدعاية وعالم الخيال، على حد قوله.

وكانت السلطات السعودية قد كشفت عن روبوت أنثى يسمى "صوفيا" خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.

وقال منظمو المؤتمر إن السعودية أصبحت أول بلد في العالم يمنح الجنسية لإنسان آلي.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)