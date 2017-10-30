سنغافورة تمنع إمامين مسلمين من دخول البلاد

قالت حكومة سنغافورة اليوم الاثنين إنها منعت إمامين مسلمين من دخول البلاد موضحة أن آرائهما تغذي التعصب وتشكل خطرا على الوئام الاجتماعي في البلد الآسيوي.

ويمثل منع إسماعيل مينك الذي عرفته وسائل إعلام محلية بأنه من زيمبابوي والماليزي هاسلين بن بهاريم أحدث خطوة تتخذها السلطات في سنغافورة لمنع إفراد من نشر آراء مثيرة للانقسام.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في بيان إن مينك حث المسلمين في خطبة على عدم تهنئة أتباع الديانات الأخرى في أعيادهم الدينية.

واتهمت الوزارة الرجل الثاني بتبني آراء تروج للتنافر بين المسلمين وغير المسلمين الذين وصفهم بأنهم "منحرفون".

وقالت الوزارة إن آراء الرجلين "غير مقبولة في مجتمع سنغافورة متعدد الأعراق والطوائف".

ويغلب على سنغافورة الصينيون ويعتنق كثير منهم البوذية والطاوية لكن 14 في المئة من السكان مسلمون ونحو 19 في المئة مسيحيون.