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سياسة

تويتر تعلق حساب مؤيد لترمب بعد إساءته لـ"سي إن إن"

روغر ستون، المؤيد والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
روغر ستون، المؤيد والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
30/10/2017

قررت شركة التدوينات القصيرة "تويتر" تعليق حساب روغر ستون، المؤيد والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد إرساله تغريدات مسيئة لموظفي شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وكتب ستون، في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي نشر السبت، إن شركة تويتر أبلغته بتعليق حسابه لأكثر من 3 ساعات، لكن حسابه كان لا يزال معلقًا حتى وقت متأخر من يوم الأحد.

وقال ستون إن "العديد من وسائل الإعلام أفادت بأنه تم حظري من استخدام الموقع بصورة دائمة لكن شركة تويتر لم تبلغني بأن هذا هو الحال".

ويبدو أن صديق الرئيس الأمريكي القديم الذى كان يرد على ما يبدو على تقرير لشبكة "سي إن إن" بشأن توجيه الاتهامات الأولى في التحقيقات الخاصة التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر في العلاقات المحتملة بين الحكومة الروسية وحملة ترمب الانتخابية.

وتفيد التقارير بأن ستون كتب في تغريدة أن مذيع "سي.إن.إن" دون ليمون "أغبى من قذارة الكلب"، وأنه يستحق السخرية والعقاب.

وبعث أيضا برسائل غاضبة إلى آنا نافارو المعلقة السياسية في شبكة "سي.إن.إن".

وتنص قواعد تويتر على عدم المضايقة أو الإساءة أو التهديد أو الترويج للعنف بين المستخدمين وبعضهم البعض.

 

 

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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