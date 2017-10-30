ترقب في أمريكا اليوم لنتائج التحقيق بتدخل روسيا في الانتخابات

يدخل التحقيق في احتمال تورط روسيا في انتخابات الرئاسة التي جرت في الولايات المتحدة في 2016 مرحلة جديدة اليوم ،عندما يتم كشف النقاب عن أول اتهامات واحتجاز من يتم توجيه الاتهام له.

ويترقب خصوم وحلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التأكيد الرسمي للاتهامات الأولى في إطار التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووافقت هيئة محلفين اتحادية على لائحة الاتهام الجمعة وأمر قاض اتحادي بأن تبقى سرية وذلك حسبما قال مصدر مطلع، مضيفا إنه قد يتم كشف النقاب عنها اليوم الاثنين.

وقد يمثل قرار الاتهام تحولا مثيرا في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في ادعاءات تدخل روسيا في انتخابات 2016 وأي صلات محتملة مع مسؤولين من حملة الرئيس دونالد ترمب.

وألقى التحقيق بشأن روسيا بظلاله على رئاسة ترمب التي بدأت قبل تسعة أشهر كما وسع الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وخلُصت وكالات المخابرات الأمريكية في يناير / كانون الثاني إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات في محاولة لمساعدة ترمب على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من خلال اختراق البريد الإلكتروني ونشر رسائل محرجة وبث دعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف الثقة فيها.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن مولر ينظر في أي صلات محتملة بين مساعدي ترمب وحكومات أجنبية بالإضافة إلى عمليات غسيل أموال محتملة وتهرب ضريبي وجرائم مالية أخرى.

ويبحث مولر أيضا فيما إذا كان ترمب أو مساعدوه حاولوا عرقلة التحقيق.

وكان مولر يشغل من قبل منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي وعُين لرئاسة التحقيق بعد أسبوع من إقالة ترمب في التاسع من مايو أيار، جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الذي كان يرأس تحقيقا اتحاديا في تواطؤ محتمل مع روسيا، وقال ترمب في بادئ الأمر إنه عزل كومي بسبب عدم كفاءته في إدارة مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأشار في مقابلة أجراها فيما بعد مع محطة (إن.بي.سي) إلى أن السبب وراء قراره "هذا الأمر المتعلق بروسيا".

ونفى ترمب ادعاءات التواطؤ مع الروس ووصف هذا التحقيق بأنه "حملة موجهة" ونفى الكرملين أيضا هذه الادعاءات.

وندد ترمب مجددا أمس الأحد في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع (تويتر) بما اعتبره حملة افتراءات، نافيا أي "تواطؤ" مع روسيا خلال حملته الرئاسية العام الماضي.

وغرّد ترمب "كل هذه الأمور الروسية تبرز عندما يقرر الجمهوريون القيام بإصلاح تاريخي وخفض الضرائب.. هل هذه صدفة؟ كلا!".

وكشفت شبكة (سي ان ان) الجمعة، قبل أن تؤكد وسائل إعلام أخرى الخبر في وقت لاحق، أن فريق مولر سيوجه اتهامات لشخص واحد على الأقل الاثنين وسيطلب توقيفه.

ويلتزم فريق مولر التكتم الشديد فيما لا يزال الاتهام أو الاتهامات غامضة.