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سياسة|الولايات المتحدة

المدير السابق لحملة ترمب الانتخابية يسلم نفسه للتحقيقات الفيدرالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
30/10/2017

سلّم مدير الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالية بعد صدور قرار توقيفه على خلفية التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن مدير حملة ترمب السابق بول مانافورت سلم نفسه في وقت مبكر من صباح الاثنين إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية في العاصمة واشنطن.

وذكرت وسائل الإعلام أن "ريك غيت" شريك مانافورت السابق في العمل، سلّم نفسه أيضا لمكتب التحقيقات الفيدرالية.

وأصدر روبرت مولر، المحقق الخاص في ادعاءات تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، قرار التوقيف بحق مانافورت، بعدما وجهت هيئة محلفين فيدرالية 12 تهمة له، من بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل أموال.

وقال مولر في بيان: "تتضمن صحيفة الاتهام 12 تهمة: التآمر ضد الولايات المتحدة، والتآمر على غسل أموال، والعمل كوكيل غير مسجل لشخص أجنبي، وتقديم بيانات كاذبة ومضللة فيما يتعلق بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب وتقديم بيانات مزيفة، وسبع اتهامات تتعلق بعدم تقديم تقارير عن حسابات مالية وحسابات ببنوك أجنبية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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