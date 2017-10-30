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سياسة|السعودية

السعودية تسمح للنساء بدخول ملاعب رياضية

تمنح التعديلات المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر
تمنح التعديلات المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر
30/10/2017

قررت السعودية رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فاعليات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع عام 2018، حسبما أعلنت الهيئة العامة للرياضة، مساء الأحد.

وحددت الهيئة الحكومية الرياض وجدة والدمام لتكون أولى المدن السعودية التي تدخل النساء ملاعبها لحضور مباريات وفاعليات رياضية أخرى إلى جانب الرجال.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي "تماشيا مع توجهات قيادتنا الرشيدة وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع فقد تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات وفقًا للضوابط الخاصة بذلك مطلع 2018".

والملاعب الثلاثة هي "استاد الملك فهد" في الرياض، و"مدينة الملك عبدالله" في جدة، و"ملعب الأمير محمد بن فهد" في الدمام.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الاماكن العامة، وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في سبتمبر/أيلول الماضي للمرة الأولى حيث حضرن احتفالا لمناسبة العيد الوطني.

وتفرض السعودية بعض القيود الأكثر قسوة على النساء في العالم، لكن يبدو أن الحكومة تحاول تخفيفها ضمن خطة بدأتها في 26 سبتمبر/أيلول حين صدر أمر ملكي يسمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.

ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار في حزيران/يونيو 2018، وإلى حين دخول هذا القرار حيز التنفيذ، فإن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات.

المصدر : مواقع فرنسية
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