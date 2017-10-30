البحرين تطالب بـ "تجميد" عضوية قطر في مجلس التعاون

طالب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بـتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي لحين " تجاوبها " مع مطالب دول الحصار الأربعة.

وقال الوزير على تويتر الأحد إن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة إذا لم تغير قطر موقفها وإن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر في المجلس.

وقال الوزير "إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة، فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها".

واتهم وزير الخارجية البحريني دولة قطر بالتقرب من إيران وإحضار القوات الأجنبية للمنطقة، معتبرا أن هذه الخطوات خطيرة على أمن مجلس التعاون، على حد قوله.

يذكر أنه منذ الخامس من يونيو، تعيش منطقة الخليج على وقع أزمة دبلوماسية تصاعدت بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وأغلقت الدول الخليجية الثلاث حدودها البرية والبحرية مع قطر، وأغلقت أمامها مجالاتها الجوية، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

من جانبها نفت قطر الاتهامات بـ"دعم الإرهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها "تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.