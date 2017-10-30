إيران: روحاني رفض طلبا من ترمب للقائه

قال وزير الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، الأحد، إن الرئيس حسن روحاني، رفض طلبا من نظيره الأمريكي دونالد ترمب، للقائه على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وأضاف قاسمي، في تصريحات لـ (وكالة أنباء فارس) الإيرانية، أن الجانب الأمريكي برئاسة دونالد ترمب، تقدم بطلب للقاء الرئيس الإيراني، لكن الطلب لم يحظ بقبول روحاني.

ونفى قاسمي ما رددته وسائل إعلام حول محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إقناع روحاني بلقاء ترمب.

جاءت تصريحات الوزير الإيراني تعليقا على مقال تحليلي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) كشفت من خلاله رفض حسن روحاني طلبا من نظيره الأمريكي للقائه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك بين 19 و25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الإيراني استمرار طهران في إنتاج الصواريخ الباليستية، رغم معارضة واشنطن، وتهديد الرئيس الأمريكي بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى.