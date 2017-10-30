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سياسة|الولايات المتحدة

أمريكا تعتقل مشتبها بتورطه في مقتل سفيرها بليبيا

مبنى محترق داخل المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي عام 2012
مبنى محترق داخل المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي عام 2012
30/10/2017

قال مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية اعتقلت مواطنا ليبيا يعتقد اضطلاعه بدور في هجوم على مجمع دبلوماسي أمريكي في بنغازي عام 2012 أدى إلى مقتل السفير الأمريكي في ليبيا و3 أمريكيين آخرين.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن القوات الخاصة الأمريكية احتجزت المعتقل في ليبيا منذ عدة أيام لكنها لم تكشف عن هويته.

إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كشف عن هوية المشتبه به قائلا في بيان إن "المشتبه به يدعى مصطفى الإمام وإنه سيحاكم في الولايات المتحدة".

وقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرون في هذا الهجوم.

وكان حادث الهجوم على المجمع الدبلوماسي الموضوع الرئيسي لعدد كبير من جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي انتقد خلالها الجمهوريون أداء هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية أثناء وقوع الهجوم.

وبدأ الادعاء الاتحادي بالولايات المتحدة هذا الشهر مرافعاته ضد أحمد أبو ختالة المشتبه بأنه مدبر الهجوم.

وينتظر أبو ختالة المحاكمة منذ عام 2014 عندما قبض عليه فريق أمريكي يضم عسكريين وضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في ليبيا ونقل إلى الولايات المتحدة في رحلة استغرقت 13 يوما على متن سفينة تابعة للبحرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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