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سياسة

شاهد: الحكومة الفلسطينية تجتمع في غزة في إطار المصالحة مع حماس

3/10/2017

رأس رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في غزة في خطوة باتجاه المصالحة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتسيطر حماس على القطاع الساحلي منذ عام 2007 بعد اشتباكات مع قوات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وجاءت عملية المصالحة إثر جهود من مصر ودول عربية أخرى.

وقال رامي الحمد الله في كلمته أمام الاجتماع "اليوم نعود مرة أخرى إلى غزة ونذلل العقبات ونشرع الباب واسعا للأمل والإرادة والوحدة، ونفسح المجال أمام حكومة الوفاق لتتسلم مهامها ومسؤولياتها في إدارة شؤون المحافظات الجنوبية في كافة القطاعات".

وكانت حماس أعلنت الشهر الماضي حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الحمد لله للقدوم إلى غزة وتولي زمام الأمور.

المصدر : رويترز
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