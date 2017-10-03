روسيا تهدد بالرد على اقتحام قنصليتها العامة في سان فرانسيسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية إن مسؤولين أمريكيين اقتحموا مباني سكنية بقنصليتها في سان فرانسيسكو وهددت بالرد على ما وصفته بأنه عمل عدائي وغير قانوني.

وغادر الطاقم الروسي القنصلية الشهر الماضي بعد أن أمرت واشنطن موسكو بإجلاء بعض أفراد بعثتها الدبلوماسية في إطار سلسلة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة خلال مرحلة شائكة من العلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين إن المسؤولين الأمريكيين شغلوا منذ ذلك الحين الأجزاء الإدارية من المجمع لكنهم دخلوا (الاثنين) المباني السكنية التي أغلقها الطاقم لدى رحيله.

وأضافت "رغم تحذيراتنا لم تستمع السلطات الأمريكية لصوت المنطق ولم تتخل عن نواياها غير القانونية".

وتابع البيان "نحتفظ بحقنا في الرد. مفهوم المعاملة بالمثل كان وسيظل دائما هو حجر الزاوية في الدبلوماسية".

وأظهرت لقطات تكرر بثها على التلفزيون الروسي الحكومي ما وصفه المذيع بكسر مسؤولين أمريكيين للأقفال في أجزاء من المجمع ودخول المباني.

وقالت الوزارة إن "الدخلاء" استولوا على المقر بكامله بما في ذلك مقر إقامة القنصل العام.

وتابعت "لذلك نفهم أن الأمريكيين باقتحامهم مبانينا الدبلوماسية قد قبلوا أن تتعرض بعثاتهم في روسيا للمعاملة نفسها".

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن الشهر الماضي بالتعامل بشكل غير لائق مع المقار الدبلوماسية الروسية على الأراضي الأمريكية وأمر وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني إزاء مزاعم عن انتهاكات لحقوق الملكية الروسية.

وبدأت الإجراءات المتبادلة العام الماضي عندما طرد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 35 دبلوماسيا روسيا ردا على تدخل روسي مزعوم في الانتخابات التي أوصلت دونالد ترمب للبيت الأبيض.

وتولى ترمب السلطة في يناير/كانون الثاني قائلا إنه يرغب في تحسين العلاقات مع روسيا في حين تحدث بوتين كذلك بشكل إيجابي عن ترمب.

لكن مزاعم التدخل في الانتخابات التي نفتها موسكو ظلت قائمة مع اتساع نطاق تحقيق تجريه السلطات الأمريكية.

وفي يوليو تموز أمرت موسكو الولايات المتحدة بخفض عدد دبلوماسييها العاملين في روسيا بنحو 60 في المئة ليصبح 455 فردا.