جيران منفذ هجوم لاس فيغاس يقولون إنه كان هادئا و"منطويا"

قال أحد جيران منفذ هجوم لاس فيغاس إن ستيفن بادوك كان معروفا بأنه هادئ ومنطو بينما وصفه صاحب متجر لبيع الأسلحة سبق أن باعه بعضها بأنه كان "رجلا عاديا".

وكان بادوك (64 عاما) قد اشترى بيتا في منطقة يقطنها متقاعدون في ميسكيت في نيفادا على بعد نحو ساعة بالسيارة من لاس فيغاس حيث توجد أندية القمار التي يعشقها.

ولم يُعرف أن بادوك سبق له أن خدم في الجيش ولا أن له تاريخا في المرض العقلي ولا سجلا فيما يتعلق بالسخط الاجتماعي أو عدم الرضا السياسي أو له آراء متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول من يعرفون بادوك إنه لم يكن هناك ما يشير إلى قدرته على القيام بمثل هذا الفعل والتحصن في غرفة في فندق بالطابق 32 وإطلاق الرصاص من عدة بنادق على حشد يضم 22 ألف شخص يحضرون حفلا موسيقيا يوم الأحد ويستمر في إطلاق النار عدة دقائق محدثا حالة من الذعر العام.

وتسبب ذلك في قتل 59 شخصا وإصابة أكثر من 520 آخرين بجراح فيما يعتبر أسوأ إطلاق نار على حشد في التاريخ الأمريكي الحديث.

وتقول الشرطة إنها استخرجت ـ إجمالا ـ 34 قطعة سلاح خاصة ببادوك بينها 16 في غرفة الفندق و18 في منزله بميسكيت. وبعض الأسلحة كان بنادق آلية أو نصف آلية تم تعديلها بشكل غير قانوني لأسلحة آلية.