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سياسة

السيسي يعلق على جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
3/10/2017

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية في "مقدمة أولويات مصر".

وأضاف، خلال كلمة مسجّلة تم بثها خلال اجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي، مع رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة "نقول للشعب الفلسطيني إن دعم مصر للتوافق والوحدة لن يتوقف، وستجدوننا بجانبكم على الدوام".

وذكر السيسي أن القضية الفلسطينية "كانت وما زالت في مقدمة أولوياته، سواء في لقاءاته مع زعماء العالم، أو مشاركته في المحافل الدولية".

وقال "رغم التحديات الجسام التي تواجهها مصر، فستبقى الداعم الرئيسي لمطالب الشعب الفلسطيني".

وبيّن أن العالم "بأسره"، يترقب "الجهود لتحقيق المصالحة والوفاق الفلسطيني".

وقال:" أؤمن أن الاختلافات بين مكوّنات المجتمع الفلسطيني يجب أن يتم حلّها داخل البيت الفلسطيني، دون تدخل أي قوى خارجية في هذا الشأن".

ومن جانب آخر، قال السيسي إن "الفرصة سانحة لتحقيق السلام في المنطقة، شريطة تضافر الجهود مع كل الأطراف".

وتابع قائلاً "إن تهيئة المناخ أمام توفير حياة كريمة وآمنة لشعوب المنطقة على أولويات أهدافنا، وعندما ترى القوى الكبرى في العالم الشعب الفلسطيني على وعي كامل بأهمية السلام، ستعمل على تحقيقه".

ووصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير خالد فوزي، الثلاثاء، إلى قطاع غزة، قادما من مدينة رام الله.

ومن المقرر أن يجتمع الوزير فوزي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.

وبدأ فوزي  زيارته لأراضي السلطة الفلسطينية، بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله.

وتقوم مصر بدور الوساطة حاليا، لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

المصدر : الأناضول
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