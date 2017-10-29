البث الحي
سياسة

وزير بلجيكي يفتح الباب أمام منح اللجوء لرئيس كتالونيا

رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون
رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون
29/10/2017

أكد وزير الهجرة البلجيكي الأحد أن بلاده قد تمنح اللجوء لرئيس إقليم كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، في دعوة لاقت انتقادات محلية وإدانة إسبانية.

وقرر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الجمعة إقالة بوتشيمون وحكومته وحل برلمان الإقليم بعد أن أعلن برلمان كتالونيا الانفصال من جانب واحد، وهو يواجه الآن اتهامات جنائية محتملة بالعصيان.

وقال وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن وهو عضو في الحزب الفلامنكي الانفصالي، ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتشيمون سيخضع لمحاكمة عادلة، إن الأخير قد يمنح اللجوء في حال طلب ذلك.

وقال فرانكن لمحطة "في تي ام" الناطقة بالفلامنكية إنه "أمر ليس بعيدا عن الواقعية (أن بلجيكا يمكنها حماية بوتشيمون) بالنظر إلى الوضع الراهن".

وتابع "بالنظر إلى قمع مدريد وأحكام السجن التي تطرح، يمكن التساؤل إذا ما كان (بوتشيمون) لا يزال لديه فرصة للخضوع لمحاكمة عادلة".

على الفور، اعتبر الناطق باسم الحزب الشعبي المحافظ الحاكم في إسبانيا غونزاليس بونس في بيان تعليقات فرانكين "غير مقبولة".

وتابع أن فرانكين "خرق مبادئ التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي".

واعتبر أن تصريحات الوزير البلجيكي تعد "اتهامات خطيرة للنظام القضائي في إسبانيا… وينبغي أن تُصحح فورا".

ولا توجد أي اشارت عن اعتزام بوتشيمون مغادرة كاتالونيا. وصباح الأحد شدد نائبه أنه "هو رئيس منطقة كاتالونيا وسيبقى كذلك".

بدوره، قال رئيس الوزراء البلجيكي إن طلب لجوء من بوتشيمون "ليس على الأجندة بالتأكيد".

وقال في تصريحات لوكالة أنباء "بيلجا" البلجيكية: "طلبت من ثيو فرانكن عدم سكب الزيت على النار".

وانتقد نائب رئيس الوزراء ألكسندر دي كروو تصريحات فرانكلن "غير الذكية".

وقال دي كروو لوكالة بيلجا "مثل هذه التصريحات لا تساعد ولا تمثل موقف الحكومة البلجيكية… من المهم تهدئة الناس وعدم إثارتهم".

وحازت مدريد على دعم قوي من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا التي أكدت عدم الاعتراف باستقلال كتالونيا.

لكن بروكسل، التي تقودها حكومة ائتلافية يشارك بها الحزب الفلامنكي الانفصالي، ردت بشكل أكثر هدوءا إذ دعت "إلى حل سلمي يحترم النظام الوطني والدولي."

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)