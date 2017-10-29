وزير الدفاع المصري: محاولات لنشر الفوضى على حدودنا

كشف وزير الدفاع المصري صدقي صبحي (الأحد) عن وجود محاولات لم يذكر تفاصيلها لـنشر الفوضى على حدود مصر، مؤكدا أنه سيواجهها بحسم وردع.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الحكومي مخاطبا عسكريين ومسؤولين بالبلاد "أؤكد لكم اليوم بأن رجال القوات المسلحة سيواجهون بكل حسم وردع محاولات لنشر الفوضى على حدود مصر أو التخريب على أرضها".

وتابع "سنبقى لهم بالمرصاد حتى تتطهر مصر من دنسهم".

وفي 20 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري شهد الطريق المؤدي إلى منطقة الواحات غربي البلاد، مقتل 16 شرطيا وإصابة 13 آخرين، بعدما تعرضوا لإطلاق نار كثيف من مجموعة مسلحة.

وأكد صدقي في حضور عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي، خلال تفقدهم مهام عسكرية متعلقة بعرض عسكري للفرقة 19 مشاة بالجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس (شمال شرق) على أن "القوات المسلحة ستظل حريصة على تحقيق الحياة الأمنة المطمئنة على أرض سيناء كما ستظل الدرع الواقي لمصر والأمة العربية".

وتأتي كلمة وزير الدفاع بعد يوم من اجتماع رفيع المستوي ترأسه السيسي (السبت) وضم مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، لاتخاذ تدابير بشأن تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر، وذلك بعد نحو أسبوع من هجوم مسلح غربي مصر.

وضم الاجتماع وزراء الدفاع صدقي صبحي، والداخلية مجدي عبد الغفار، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومساعد وزير الدفاع محمد فريد حجازي (قبل توليه منصب رئيس الأركان) حسب بيان للرئاسة المصرية.