نيكي هيلي تتراجع عن اتهاماتها لقطر بدعم حماس

تراجعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي عن اتهاماتها السابقة لقطر بدعم حماس.

وأورد موقع (بزفيد buzzfeed) الإخباري أن المسؤولة الأمريكية قالت في رد مكتوب على استفسار من الكونغرس إن قطر قدمت فقط الدعم السياسي لحماس من خلال وجود قياديين من حماس على أراضيها بهدف قطع الطريق على نفوذ إيران على الحركة.

وأضافت أن قطر قدمت مساعدات لقطاع غزة، تنفيذا لتعهداتها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عُـقد في القاهرة عام 2014.

وأوضحت هيلي أن تلك المساعدات تركزت في مجال الإسكان والرعاية الصحية لسكان قطاع غزة.

كما أكدت أن التراجع في موقفها الأخير سببه انتفاء وجود دليل لدى الحكومة الأمريكية على اتهاماتها السابقة.