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سياسة|إسبانيا

مظاهرات في مدريد لدعم الوحدة ورفض انفصال كتالونيا

29/10/2017

تجمع الآلاف من المتظاهرين، السبت، في ميدان كولومبوس بمدريد للدفاع عن وحدة إسبانيا، إذ طبقت الحكومة المادة 155 من الدستور بعد إعلان برلمان كتالونيا انفصال الإقليم الجمعة.

وجاءت المظاهرة تلبية لنداء أطلقته مؤسسة "داناييس" للدفاع عن الأمة الإسبانية، وحضر الاحتجاج بابلو كاسادو، نائب وزير الاتصالات في حزب الشعب الحاكم، وكريستينا سيفونتيس، رئيسة مجتمع مدريد، وسانتياغو أباسكال ، رئيس حزب فوكس.

وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالساحة.

ورفع المتظاهرون في الساحة ملصقات كتب عليها "بودغمون إلى السجن" و "من دون قانون لا توجد ديمقراطية"، ودعوا إلى حبس السياسيين الكتالونيين المؤيدين للانفصال عن إسبانيا والطبيعة غير القانونية للأحزاب الانفصالية.

وقال منظمو الاحتجاج "يجب علينا محاربة السياسيين المعادين لإسبانيا للبرهنة على أننا سنستعيد كتالونيا بقوة القانون".

وفى بداية التظاهرة، حددت كريستينا سيفونتيس إعلان يوم الجمعة في تصريحات لوسائل الإعلام بانها "انقلاب حقيقي" ضد سيادة القانون، وضد كتالونيا نفسها.

وأعرب بابلو كاسادو أيضا عن رسالة "الهدوء والأمل" لجميع الكتالونيين وجميع الإسبان بأن "كتالونيا ليست منفصلة وأن إسبانيا ما زالت متحدة".

وبعد ساعة، انتهى الاحتجاج من دون أية حوادث.

المصدر : رويترز
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