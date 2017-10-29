مسيحيون مصريون يدعون لإنهاء التمييز ضدهم بعد إغلاق كنائسهم

جدد مسيحيون في جنوب مصر دعواتهم للسلطات المحلية لإنهاء ما وصفوه بالتمييز بعد إغلاق عدد من الكنائس في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر بيان صادر عن مطرانية المنيا وأبو قرقاص أن السلطات أغلقت كنيستين بقريتين في محافظة المنيا.

وأضاف البيان أن المصلين تعرضوا لمضايقات في الكنيستين وتعرضوا للرشق بالحجارة في إحداهما.

وقال البيان الذي صدر (السبت) "التزمنا الصمت لمدة أسبوعين بعد إغلاق إحدى الكنائس. ولكن إزاء هذا الصمت تطور الأمر للأسوأ. وكأن الصلاة جريمة يجب أن يعاقب عليها الأقباط".

وأضاف البيان أن كنيسة ثالثة أغلقت بعد شائعات عن هجوم محتمل عليها لكن المطرانية قالت إن الكنيسة لم تتعرض لهجوم منذ ذلك الحين لكنها ظلت مغلقة.

وامتنع المتحدث باسم مديرية أمن المنيا عن التعليق.

ولم يستجب مكتب المحافظ لطلب التعليق.

ويقول مسيحيون في مصر، إنهم يتعرضون للاضطهاد منذ سنوات.

ويشعر كثير منهم أن الدولة لا تنظر لمحنتهم بجدية كافية.

وأعلن الرئيس المصري حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب تفجيرين في كنيستين في أبريل/نيسان تم تجديدها منذ ذلك الحين.

ورغم أن "تنظيم الدولة الإسلامية" يشن ما يشبه الحرب على الشرطة والجيش في شبه جزيرة سيناء فقد كثف أيضا من هجومه على المسيحيين في مناطق أخرى في البلاد.

ونصب مسلحون كمينا في مايو/أيار لمجموعة من المسيحيين لدى توجههم لأحد الأديرة في المنيا مما أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 24 آخرين في هجوم أعلنت "الدولة الإسلامية" مسؤوليتها عنه.