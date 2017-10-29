البث الحي
سياسة

مدير قوى الأمن بغزة: إسرائيل هي المستفيد الأول من محاولة اغتيالي

صورة أرشيفية لقائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم
صورة أرشيفية لقائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم
29/10/2017

قال قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم إن "المستفيد الوحيد من محاولة اغتيالي هو الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد أبو نعيم في أول حديث له بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة على أن "إسرائيل تحاول خلط الأوراق، وهي من تتحمل عواقب هذه العملية".

وأكد أبو نعيم أن "أهداف من نفذ عملية الاغتيال لن تتحقق، وستتحطم كل محاولاتهم أمام إصرار الشعب الفلسطيني على الوحدة وإنهاء الانقسام"، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم المعابر للحكومة الفلسطينية وتبدأ مرحلة جديدة في طي صفحة الانقسام الفلسطيني في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن "المطلوب الآن المُضي في تحقيق المصالحة، والإصرار على تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في الوحدة وإنهاء الانقسام".

وأوضح المسؤول الفلسطيني "أنه بصحة جيدة وسيعود قريبًا لممارسة عمله بثقة وثبات وإصرار"، وأن "العمل مستمر من أجل القبض على الأيادي المنفذة لهذا الفعل".

وأصيب قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة توفيق أبو نعيم إثر محاولة اغتياله بتفجير سيارته عقب صلاة الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن "اللواء أبو نعيم أصيب بجراح متوسطة".

وقضى أبو نعيم فترات طويلة من حياته في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة منذ عام 1989 بعدة تهم من بينها مسؤوليته عن تأسيس كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وأطلق سراحه في إطار صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حماس مع إسرائيل عام 2011.
 

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)