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شاهد: قُبلة ترمب ونتنياهو على الجدار الإسرائيلي العازل

29/10/2017

في الليل المظلم يقف فنان غرافيتي عند الجدار الخرساني الإسرائيلي العازل، حول أجزاء من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، ويستخدم ببراعة رذاذ ألوان يُرش من علبة.

ويرسم الفنان الأُسترالي، المشهور باسمه المستعار لاش ساكس، جداريات لزعماء العالم وممثلين مشهورين على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتُصور أحدث أعمال لاش ساكس، وهي عبارة عن جدارية رُسمت على الجدار العازل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهما يقبلان بعضهما من الفم.

وأصبح الجدار العازل في بيت لحم مساحة للفن الاحتجاجي والتعبير عن مخاوف الفلسطينيين من أن يستقطع أراضي قد تحرمهم من إقامة دولة في المستقبل.

ويعبر سائحون يزورون بيت لحم من أنحاء العالم، الجدار في طريقهم من القدس إلى بيت لحم، ويتوقف كثيرون منهم لمشاهدة الجداريات المرسومة على الجدار الإسرائيلي.

من هؤلاء سائح ألماني يدعى سايمون إنجلر قال إن ما لفت نظره أكثر هو حجم الجدارية الضخم.

ويرى فلسطيني من بيت لحم يدعى مروان شعبان أن الفنانين يبعثون رسائل للعالم عبر الجدار.

وفي رسوم أخرى على الجدار العازل يعتقد أنها من أعمال (لاش ساكس) أيضا يظهر ترمب وهو يعانق برج مراقبة إسرائيليا كما يظهر الرئيس الأمريكي في رسم آخر وهو يضع يده على الجدار ويفكر في بناء نظير له على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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