روحاني: إيران ستواصل إنتاج الصواريخ

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل إنتاج الصواريخ لأغراض دفاعية وأنها لا تعتبر ذلك انتهاكا لأي اتفاقات دولية.

وقال روحاني في الخطاب الذي ألقاه في البرلمان "لقد أنتجنا، وننتج، وسنواصل إنتاج الصواريخ. هذا لا ينتهك أي اتفاقات دولية".

ويأتي خطاب روحاني قبل ساعات من لقاءات يعقدها يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع القادة الايرانيين.

كما يأتي بعد أقل من أسبوعين من تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اجتماعات امانو "ستركز على تحقق ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ إيران" للاتفاق النووي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا" أن امانو سيلتقي نائب الرئيس علي أكبر صالحي الذي يشرف على نشاطات ايران النووية.

وأعلن ترمب في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري أنه سيسعى إلى تشديد اتفاق عام 2015 بحجة أن بنوده المتعلقة بعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة ضعيفة جدا وأنها لن تكون قادرة على منع طهران من بناء أسلحة نووية.

وهدد ترمب بأنه يستطيع الانسحاب في النهاية من الاتفاق إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي أو حلفاء الولايات المتحدة على فرض المزيد من القيود على إيران.