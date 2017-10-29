البث الحي
سياسة

جولة ثانية من المحادثات بين القوات العراقية والبشمركة

القوات العراقية تسيطر على منطقة زمار في تلعفر
القوات العراقية تسيطر على منطقة زمار في تلعفر
29/10/2017

قال التلفزيون العراقي إن جولة ثانية من المحادثات بين القوات العراقية ومقاتلي البشمركة بدأت الأحد في سبيل حل النزاع بشأن السيطرة على المعابر الحدودية في إقليم كردستان العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر يوم الجمعة بتعليق العمليات العسكرية ضد القوات الكردية في شمال العراق لمدة أربع وعشرين ساعة. وأجرى الجانبان جولة أولى من المحادثات يومي الجمعة والسبت.

وقال العبادي إن المحادثات تهدف إلى تمهيد الطريق أمام الانتشار السلمي للقوات العراقية عند المعابر الحدودية بين كردستان العراق وتركيا وإيران وسوريا.

من ناحية أخرى، قالت محطة رووداو التلفزيونية إن مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق أكد الأحد عزمه التنحي أول نوفمبر/تشرين الثاني ودعا برلمان الإقليم لاتخاذ إجراءات لملء فراغ سلطات الرئاسة.

وأضافت المحطة أن برزاني أبلغ البرلمان المجتمع في أربيل عاصمة الإقليم في رسالة بأنه لا يعتزم تمديد ولايته لما بعد الأول من نوفمبر تشرين الثاني. وجاء في الرسالة أن برزاني يرفض الاستمرار في موقعه كرئيس للإقليم بعد أول نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)