جولة ثانية من المحادثات بين القوات العراقية والبشمركة

قال التلفزيون العراقي إن جولة ثانية من المحادثات بين القوات العراقية ومقاتلي البشمركة بدأت الأحد في سبيل حل النزاع بشأن السيطرة على المعابر الحدودية في إقليم كردستان العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر يوم الجمعة بتعليق العمليات العسكرية ضد القوات الكردية في شمال العراق لمدة أربع وعشرين ساعة. وأجرى الجانبان جولة أولى من المحادثات يومي الجمعة والسبت.

وقال العبادي إن المحادثات تهدف إلى تمهيد الطريق أمام الانتشار السلمي للقوات العراقية عند المعابر الحدودية بين كردستان العراق وتركيا وإيران وسوريا.

من ناحية أخرى، قالت محطة رووداو التلفزيونية إن مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق أكد الأحد عزمه التنحي أول نوفمبر/تشرين الثاني ودعا برلمان الإقليم لاتخاذ إجراءات لملء فراغ سلطات الرئاسة.

وأضافت المحطة أن برزاني أبلغ البرلمان المجتمع في أربيل عاصمة الإقليم في رسالة بأنه لا يعتزم تمديد ولايته لما بعد الأول من نوفمبر تشرين الثاني. وجاء في الرسالة أن برزاني يرفض الاستمرار في موقعه كرئيس للإقليم بعد أول نوفمبر/تشرين الثاني.