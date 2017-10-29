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سياسة

الحمد الله يطالب بريطانيا بالاعتذارعن وعد بلفور

رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني
رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني
29/10/2017

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دعوة بلاده للحكومة البريطانية الاعتذار للشعب الفلسطيني بدلا من الاحتفال بمئوية وعد بلفور.

وقال الحمد الله "لقد أصبح لزاما على المجتمع الدولي، ونحن نقترب من المئوية الأولى لوعد بلفور المشؤوم، إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا".

وأضاف "نطالب المملكة المتحدة، بتحمل المسؤولية والاعتذار عن هذا الظلم التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وتصويبه بدل الاحتفال به".

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني اعتزام بريطانيا الاحتفال بمئوية وعد بلفور تحديا للرأي العام العالمي المناصر للقضية الفلسطينية، وكل أنصار العدالة والحرية وحقوق الإنسان.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا ستحتفل "بفخر" بالذكرى المئوية لصدور وعد بلفور.

وقالت ماي خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني "إننا نشعر بالفخر من الدور الذي لعبناه في إقامة دولة إسرائيل، ونحن بالتأكيد سنحتفل بهذه الذكرى المئوية بفخر".

ووعد بلفور هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين ثان 1917، إلى اللورد روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ويطالب الفلسطينيون رسميا وشعبيا بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد الذي مهّد لإقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية كما يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

المصدر : الأناضول
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