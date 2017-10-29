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سياسة

الجيش اليمني يعتقل مجموعة مسلحة مرتبطة بالإمارات

عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي
عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي
29/10/2017

قالت وكالة الأنباء اليمنية إن قوات من الجيش والشرطة في محافظة المهرة ألقت القبض على مجموعة مسلحة تابعة لعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.

وأضافت الوكالة أن الشرطة أحبطت محاولة قامت بها هذه المجموعة لتهريب سجناء من خلال اعتراض عملية نقلهم من سجن نشطون بمحافظة المهرة إلى سجن المكلا بمحافظة حضرموت لمحاكمتهم في قضايا قتل.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بمحافظة المهرة أن المجموعة المسلحة المقبوض عليها يتزعمها القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي قاسم الثوباني، وقد وصلت إلى المحافظة تحت غطاء حضور احتفال أقامه الزبيدي لأنصاره.

وذكر المصدر أن الثوباني وأفراد العصابة أودعوا سجن إدارة الأمن بالمحافظة للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.

يشار إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عين الزبيدي في ديسمبر/كانون الأول 2015 محافظا لعدن، لكنه أقاله من المنصب يوم 27 أبريل/نيسان 2017، ليعلن الزبيدي في مايو/أيار 2017 ترؤسه "لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي" التي تشكلت في مدينة عدن.

ويدعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إقامة دولة ذات سيادة في الجنوب، ويحظى بدعم إماراتي على شتى المستويات، وقد أعلن الرئيس هادي رفضه لهذا المجلس.

المصدر : الجزيرة
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