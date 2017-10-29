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سياسة

البارزاني يعرض الحوار مع بغداد ويهاجم قوات الحشد

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني - أرشيفية
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني - أرشيفية
29/10/2017

جدد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني مساء الأحد عرضه لإجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية الاتحادية.

و قال البارزاني في خطاب بثه التليفزيون "قررت عدم التمديد لي بمنصب رئيس إقليم كردستان وسأبقى بالخدمة العامة بالبشمركة".

وأضاف "إذا كان خيار بغداد القضاء على اقليم كردستان فإن ذلك لن نسمح  به.. قوات الحشد تعمل على إثارة الصراع مع البيشمركة والحشد يحاول تهجير المناطق الكردية إلى خارج الإقليم". 

في سياق متصل قال النائب في برلمان إقليم شمال العراق، أيدن معروف، إن برلمان الإقليم صادق الأحد على قرار بتوزيع صلاحيات البارزاني، بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية في الإقليم.

وأوضح معروف، النائب في برلمان الإقليم عن الجبهة التركمانية، أنّ غالبية أعضاء البرلمان وافقوا على نقل صلاحيات مسعود البارزاني.

وأشار إلى أنّ البرلمان قرر إلغاء ديوان رئاسة الإقليم.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ البارزاني برلمان الإقليم أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ثاني فترة تمديد له مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال البارزاني في رسالة وجهها للبرلمان: "أرفض الاستمرار في المنصب بعد 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لذا من الضروري أن يعقد البرلمان جلساته واجتماعاته في أقرب وقت، لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في واجبات وسلطات رئيس الإقليم، وكذلك لحل هذا الموضوع بشكل كامل".

وتولى البارزاني رئاسة الإقليم عام 2005 لأول مرة بعد انتخابه في البرلمان، ثم فاز في انتخابات مباشرة جرت عام 2009 حصل فيها على 69% من أصوات الناخبين لتولي دورة رئاسية ثانية.

وفي عام 2013 انتهت ولايته الثانية لكن تم تجديدها لمرتين متتاليتين (4 أعوام) بسبب خلافات سياسية حول دستور الإقليم.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم مطلع الشهر المقبل مع انتهاء  ثاني فترة تمديد لرئيس الإقليم ، لكنها تأجلت 8 أشهر بسبب عدم تقديم الأطراف السياسية لمرشحيها وسط أزمة سياسية وعسكرية متفاقمة مع الحكومة العراقية.

في سياق متصل اقتحم العشرات السور الخارجي لمقر برلمان إقليم شمال العراق، مساء الأحد، محاولين الدخول إلى المبنى وسط إطلاق نار من الحراس.

وقالت مصادر إن "العشرات كانوا يحاولون اقتحام مبنى البرلمان بينما كان النواب يعقدون جلسة يناقشون فيها نقل صلاحيات رئيس الإقليم مسعود البارزاني إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وأطلق حراس المقر النار في الهواء لتفريق المحتجين والحيلولة دون اقتحامهم لمبنى البرلمان، ولم تتضح على الفور مطالب المحتجين.

المصدر : الألمانية + الأناضول + الجزيرة مباشر
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