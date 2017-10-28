ميانمار تعتقل صحفيين يعملان لحساب التلفزيون التركي

اعتقلت الشرطة في ميانمار الجمعة صحفيين يعملان لحساب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) إضافة لمترجمهما وسائقهما.

وجاء الاعتقال بسبب استخدام طائرة بدون طيار حلقت قرب مجمع البرلمان وسط توترات بين الدولتين بسبب أزمة الروهينغيا.

وقال ضابط شرطة محلي إن الصحفيين، وهما "لاو هون مينغ" من سنغافورة و"موك تشوي لين" من ماليزيا، يخضعان للاستجواب في مركز للشرطة في نايبيداو عاصمة ميانمار بعد اعتقالهما هذا الصباح.

وداهمت الشرطة منزلا في يانغون مساء الجمعة يقطن فيه مترجمهما وهو صحفي محلي معروف يدعى "أونغ ناينغ سوي" وتحفظت على ذاكرة الكمبيوتر الخاص به وفتشت ملفاته.

وأكد ضابط في مركز شرطة العاصمة الذي يحتجز فيه الأربعة حدوث الواقعة لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل وما إذا كانت اتهامات قد وجهت لهم معللا ذلك بأن التحقيق لا يزال جاريا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في ميانمار إن الصحفيين لم يكن لديهما تصريح لتصوير البرلمان بطائرة بدون طيار وإن السلطات أبلغت سفارتي دولتيهما بالأمر.