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سياسة

مسعود البرزاني يعتزم تسليم سلطاته في أول نوفمبر

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني - أرشيفية
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني - أرشيفية
28/10/2017

قال مسؤول كردي (السبت) إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني لن يمدد فترة رئاسته بعد أول نوفمبر/تشرين الثاني.

جاء القرار بعد أسابيع من استفتاء على استقلال الإقليم مما أثار أزمة لأكراد العراق الذين تمتعوا بفترة حكم ذاتي لم يسبق لها مثيل.

وقال المسؤول لرويترز إن خطة لتوزيع سلطات الرئيس بعثها برزاني في رسالة لبرلمان كردستان اليوم السبت. وتدعو الخطة البرلمان إلى توزيع سلطات الرئيس على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية.

وتنتهي فترة ولاية برزاني بعد أربعة أيام، وهو نفس الموعد الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن تلك الانتخابات تأجلت إلى أجل غير مسمى وسط تصاعد الأزمة في الإقليم.

ويقول منتقدون إن الاستفتاء على الاستقلال، الذي أجري في 25 سبتمبر/أيلول وقاده برزاني (71 عاما)، ترك مستقبلا قاتما لأكراد العراق.

وبعد أقل من أربعة أسابيع على تصويت أكراد الإقليم بأغلبية ساحقة على الانفصال عن العراق شنت الحكومة المركزية حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط التي يراها الأكراد قلب وطنهم كما أنها تمثل مصدرا رئيسيا لعائدات دولتهم المستقلة التي يطمحون إليها. جاء ذلك ضمن إجراءات انتقامية اتخذتها بغداد التي عارضت بشدة الاستفتاء.

وفي غضون أيام حولت الحكومة العراقية ميزان القوى في شمال البلاد ومارست ضغطا هائلا على برزاني للتنحي وأطاحت بأحلام الاستقلال التي تراود الأكراد منذ عشرات السنين.

وواصلت القوات العراقية تقدمها في الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد خارج حدود الإقليم شبه المستقل.

وطالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الخميس الأكراد بإلغاء نتائج الاستفتاء رافضا عرض حكومة كردستان بتعليق مسعاها للاستقلال من أجل حل الأزمة من خلال المحادثات.

المصدر : رويترز
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