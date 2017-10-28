توجيه أول اتهامات في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

ذكرت محطة(سي.إن.إن) الإخبارية أن هيئة محلفين كبرى في واشنطن وافقت الجمعة على توجيه أول اتهامات في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وقالت (سي.إن.إن) إن هذه الاتهامات وُجهت بموجب أمر من قاض اتحادي.

ويرأس التحقيق المستشار الخاص روبرت مولر.

وذكرت (سي.إن.إن) إنه تم إعداد خطط يوم الجمعة لاحتجاز أي شخص يتم توجيه اتهامات له يوم الاثنين . وقالت المحطة إنه لم يُعرف طبيعة هذه الاتهامات.

وتمثل الموافقة على الاتهامات -وتفاصيلها لا تزال غير واضحة- تطورا كبيرا في التحقيق الواسع الذي يجريه مولر.

وتم تعيين مولر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق في مايو/ أيار الماضي لقيادة التحقيق في التدخل الروسي المفترض، بعد إقالة ترمب المفاجئة لجيمس كومي، مدير "إف بي آي" آنذاك.

واعتبر تكليف مولر هيئة محلفين فدرالية كبرى التحقيق في تدخل روسي محتمل، خطوة نحو توجيه اتهامات جنائية محتملة.

ولم يُتهم ترمب شخصيا بأي مخالفة لكن إقالته المفاجئة لكومي تثير اهتمام المحققين، إضافة إلى اجتماع ابن ترمب البكر بمحام له صلات بالكرملين خلال الحملة ولقاءات ترمب في البيت الأبيض مع مسؤولين روس.

وأجرى فريق مولر أيضا تحقيقات في تدخل خارجي لمدير حملة ترمب السابق بول مانافورت ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.