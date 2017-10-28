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سياسة|مصر

تعرف على رئيس الأركان الجديد للقوات المسلحة المصرية

الفريق محمد فريد حجازي
الفريق محمد فريد حجازي
28/10/2017

قال التلفزيون المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة بدلا من الفريق محمود حجازي.

وتولى الفريق محمد فريد حجازي العديد من المناصب المهمة وفقا لــ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، حيث حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وماجستير العلوم العسكرية، وتدرج في المناصب العسكرية حتى شغل منصب رئيس أركان حرب الجيش الثاني الميداني ثم قائدا الجيش الثاني الميداني في يوليو/تموز 2010.

كما شغل الفريق محمد فريد حجازي، منصب أمين عام وزارة الدفاع، وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوليو 2012 إلى أن تم تعيينه مساعدا لوزير الدفاع.

واليوم السبت أصدر السيسي قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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