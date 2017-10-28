بعد عزل رئيس أركان الجيش: إقالة قيادات في الداخلية المصرية

قال التلفزيون المصري إن وزير الداخلية أجرى عددا من التغييرات في قيادات الوزارة، بعدما عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة المصرية.

وأوضح التلفزيون المصري أن التغييرات شملت رئيس جهاز الأمن الوطني ومساعد الوزير لقطاع أمن محافظة الجيزة، ومدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي، ومدير الأمن الوطني بمحافظة الجيزة.

وجاء الإعلان عن تغييرات وزارة الداخلية بعد نحو ساعة من الإعلان عن تعيين رئيس جديد لأركان القوات المسلحة المصرية.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إن السيسي أصدر قرارا جمهوريا بترقية اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق محمود حجازي، الذي تم تعيينه في منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات بدءا من اليوم (السبت).

وجاءت هذه التغييرات في وزارتي الدفاع والداخلية بعد أيام من مقتل 11 ضابط شرطة وفرد شرطة وخمسة مجندين وإصابة 13 آخرين، حسب البيانات الرسمية، في هجوم شنه مسلحون يوم 20 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على مأمورية أمنية في منطقة صحراوية على مسافة 135 كيلومترا جنوب غربي القاهرة.

وفي وقت سابق السبت قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي عقد اجتماعا ضم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع قبل ترقيته وإعلان تعيينه في المنصب الجديد.

وقال المتحدث الرئاسي إن الاجتماع "جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن السيسي "اطلع على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر".